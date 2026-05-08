Pedeapsă cu închisoarea pentru publicarea de imagini generate cu AI pe rețelele sociale

Această tehnologie a evoluat foarte mult de la primele imagini pe care le producea până la cele din prezent, făcând din ce în ce mai dificilă diferențierea între ceea ce este generat de AI și ceea ce este real. În multe cazuri, acest realism este extrem de benefic, însă, în practică, s-a dovedit că generarea de imagini cu ajutorul AI a devenit și o problemă, scrie El Economista.

Fotografii false folosite pentru răspândirea de informații eronate, imagini nud ale unor persoane fără consimțământul acestora și tot felul de înșelătorii care creează haos, mai ales pe rețelele sociale.

Aceste platforme lucrează pentru a identifica astfel de imagini și pentru a avertiza utilizatorii că respectivul conținut nu este real, însă de multe ori este dificil să detecteze și să marcheze toate materialele de acest tip.

Dar problema nu ține doar de etichetarea conținutului generat de AI, ci și de sancționarea celor care îl folosesc cu intenții rele. În Coreea de Sud s-a făcut un pas în această direcție, după ce un bărbat riscă o pedeapsă cu închisoarea și o amendă de 6.700 de euro pentru că a publicat o imagine generată cu inteligență artificială pe rețelele sociale.

Cum a reușit sa creeze haos o singură imagine manipulată cu AI

Totul a început după ce a apărut informația că un lup a scăpat din grădina zoologică din orașul Daedeok, iar la scurt timp a început să circule o fotografie cu animalul pe străzile orașului.

Problema este că imaginea era falsă și fusese generată cu ajutorul AI, însă, din cauza riscului ca un lup să umble liber prin oraș, autoritățile au luat măsuri precum închiderea școlilor și trimiterea echipelor de intervenție pentru a patrula zona.

Autoritățile sud-coreene au explicat că „o singură imagine manipulată cu AI a întârziat capturarea lupului cu până la nouă zile” și că „mobilizarea prelungită a poliției și pompierilor a provocat perturbări semnificative în activitatea lor principală de protejare a populației”.

Din fericire, lupul a fost găsit în afara orașului fără să fi provocat probleme. În același timp, autoritățile au identificat sursa imaginii și au descoperit că aceasta fusese publicată de un bărbat de 40 de ani „în glumă”, însă această farsă îl poate costa scump, el confruntându-se acum cu o pedeapsă cu închisoarea și o amendă considerabilă.