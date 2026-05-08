China avertizează SUA: Taiwanul este „prima linie roșie” care nu poate fi depășită în relația bilaterală

Premierul chinez Li Qiang s-a întâlnit la Beijing, cu o delegație condusă de senatorul american Steve Daines, aflată în vizită în China, a transmis joi Lin Jian, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

Oficialul chinez a insistat că problema Taiwanului ține de „interesele fundamentale” ale Chinei și „reprezintă prima linie roșie care nu poate fi depășită în relațiile chino-americane”.

„Sperăm că Congresul SUA va aborda și gestiona cu prudență subiectele legate de China și va juca un rol pozitiv în dezvoltarea stabilă, sănătoasă și sustenabilă a relațiilor dintre cele două țări”, a declarat acesta.

Beijing: mai mult dialog și mai puțină confruntare

Liderul chinez a susținut că relația dintre cele două mari puteri trebuie construită pe „respect reciproc, coexistență pașnică și cooperare reciproc avantajoasă”.

„Sperăm ca SUA să colaboreze cu China în aceeași direcție, prin mai mult dialog decât confruntare și mai multă cooperare reciproc avantajoasă decât jocuri cu sumă nulă”, a spus premierul chinez.

El a adăugat că Beijingul dorește menținerea unor relații economice și comerciale „stabile și previzibile” cu Statele Unite, argumentând că acest lucru este în interesul ambelor state.

Taiwanul, principalul punct de tensiune dintre China și SUA

În ultimii ani, Taiwanul a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte ale relației dintre Washington și Beijing, în contextul intensificării exercițiilor militare chineze în jurul insulei și al sprijinului american tot mai vizibil pentru autoritățile taiwaneze.

China consideră Taiwan parte a teritoriului său și nu exclude utilizarea forței pentru a readuce insula sub controlul Beijingului. De cealaltă parte, Statele Unite nu recunosc oficial independența Taiwanului, însă susțin militar și politic administrația de la Taipei și livrează armament insulei.

Beijingul încearcă să stabilizeze relația cu administrația americană, după mai mulți ani marcați de dispute comerciale, restricții tehnologice și tensiuni geopolitice în Asia-Pacific.