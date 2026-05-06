Autoritățile irlandeze investighează Shein, pentru transferuri de date către China

Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a deschis o anchetă asupra retailerului online chinez Shein, cu privire la transferul datelor utilizatorilor europeni către China, a anunțat, marți, principalul organism de reglementare a confidențialității datelor din UE al companiei, potrivit Reuters.

DPC, care are puterea de a impune amenzi mari, va examina și evalua măsura în care sediul central al companiei pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa din Dublin și-a respectat obligațiile relevante în temeiul normelor UE privind confidențialitatea, cunoscute sub numele de „Regulamentul general privind protecția datelor”, se arată într-un comunicat.

Ce impune GDPR

Atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară din afara UE, GDPR impune ca datele să beneficieze de protecții echivalente cu cele pe care le-ar avea în interiorul blocului comunitar, potrivit autorității de reglementare.

Anul trecut, DPC a amendat compania chineză TikTok cu 530 de milioane de euro, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care aceasta protejează informațiile utilizatorilor și a ordonat platformei de videoclipuri scurte să suspende transferurile de date către China, cu excepția cazului în care procesarea acestora este conformă, potrivit aceleiași surse.

„Acțiunile de reglementare recente ale DPC, împreună cu reclamațiile adresate altor autorități europene de supraveghere, au adus în atenție transferurile de date către China, în special”, a declarat Graham Doyle, comisar adjunct al DPC, într-un comunicat.

Răspunsul Shein

Shein „a colaborat activ cu DPC în ultimele luni cu privire la abordarea sa privind protecția datelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Shein într-un comunicat trimis prin e-mail. „Tratăm cu extremă seriozitate obligațiile noastre privind protecția datelor și ne angajăm pe deplin să respectăm GDPR-ul și toate legile aplicabile privind protecția datelor”.

Ancheta este prima investigație privind confidențialitatea datelor deschisă asupra retailerului online, de când acesta și-a deschis sediul central la Dublin, în 2023.

DPC este principala autoritate de reglementare a UE pentru multe dintre cele mai mari firme de tehnologie din lume, datorită amplasării sediilor lor regionale în Irlanda și a impus peste 4 miliarde de euro în amenzi pentru încălcări ale GDPR din 2020.

O instanță irlandeză urmează să se pronunțe în curând asupra apelului TikTok împotriva hotărârii DPC privind transferurile sale de date către China. Ordinul de suspendare a transferurilor a fost oprit, în așteptarea rezultatului.