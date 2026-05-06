Singapore introduce pedepse corporale pentru școlarii care hărțuiesc colegii

Băieții și adolescenții din școlile din Singapore se confruntă acum cu pedepse corporale dacă se implică în acte de hărțuire. Potrivit The Guardian, pedeapsa va fi de la una la trei lovituri cu un baston de ratan, în funcție de gravitatea infracțiunii.

Această măsură disciplinară a fost introdusă în urma unor investigații ample declanșate de mai multe incidente de hărțuire din școlile din Singapore anul trecut. Regulile prevăd că această măsură se va aplica numai băieților cu vârsta peste nouă ani. Dacă se constată că fetele practică hărțuirea, acestea vor fi supuse altor sancțiuni, inclusiv detenție după școală, suspendare și evaluări comportamentale.

Autoritățile țării numesc pedepsele cu bătaia „o ultimă soluție”, utilizată în cazurile „când toate celelalte măsuri sunt insuficiente, având în vedere gravitatea infracțiunii”. Regulile impun respectarea unui „protocol strict pentru siguranța elevului”. Pedepsele cu bătaia trebuie aprobate de directorul școlii și administrate numai de un profesor autorizat.

După cum notează autoritățile din Singapore, „atunci când decid asupra pedepselor, școlile trebuie să ia în considerare factori precum maturitatea elevului și dacă pedepsele îl vor ajuta să învețe din greșelile sale și să înțeleagă gravitatea abaterilor sale”. După pedeapsă, școlile „trebuie să monitorizeze bunăstarea și progresul elevului”, inclusiv prin interviuri cu un psiholog.

Organizațiile internaționale, inclusiv UNICEF, se opun pedepselor corporale aplicate copiilor, relatează The Guardian. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 1,2 miliarde de copii sub 18 ani sunt supuși unor astfel de pedepse în casele lor în fiecare an.