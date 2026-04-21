Aur și argint pentru elevii români la un important turneu internațional de informatică

Competiția, ajunsă la cea de-a 17-a ediție, s-a desfășurat în perioada 15–18 aprilie, în format online, iar concursul a fost organizat pe două categorii: juniori și seniori.

Juniorii, pe podium

Echipa de juniori a României a obținut trei medalii de aur și una de argint. Danciu Traian, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, s-a clasat pe locul 1, iar Nemțișor Andrei, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, pe locul 2, ambii fiind recompensați cu medalii de aur.

Tot aur a câștigat și Boac Mihai Cosmin, elev la același liceu din București, iar Pipernea Radu, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, a obținut medalie de argint.

Seniorii, trei medalii de aur și una de argint

Și echipa de seniori a obținut trei medalii de aur și una de argint. Voicu Mihai-Valeriu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, a câștigat aurul și locul 2 în clasamentul general.

Neculau Rareș-Andrei, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, și Rebengiuc Mircea Maxim, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, au obținut, de asemenea, medalii de aur.

Medalia de argint a fost câștigată de Petrean Roland, elev la Colegiul Național Silvania din Zalău.

Proba, susținută la București

Deși competiția s-a desfășurat online, elevii români au susținut proba în format organizat, la Colegiul Național Grigore Moisil București, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Coordonarea loturilor a fost asigurată de profesori și cadre universitare din Cluj-Napoca, Iași și București, iar organizarea a beneficiat și de implicarea Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică.

Ministerul Educației a transmis că sprijină participarea elevilor la olimpiadele internaționale prin acoperirea costurilor și organizarea etapelor naționale ale competițiilor.