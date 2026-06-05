MAI, precizări despre SCOMAR după incidentul cu drona din Portul Constanța

MAI a precizat că SCOMAR funcționează „în parametrii tehnici și operaționali” pentru care a fost conceput și integrat în activitatea Poliției de Frontieră.

SCOMAR, sistem de supraveghere maritimă, nu anti-dronă

„SCOMAR este un sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular și nu un sistem militar anti-dronă”, a transmis MAI.

Potrivit ministerului, sistemul este destinat funcțiilor de Gardă de Coastă, precum controlul frontierei maritime, monitorizarea și supravegherea maritimă, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

MAI a arătat că SCOMAR a fost proiectat și optimizat pentru detectarea, identificarea și monitorizarea ambarcațiunilor și navelor de interes, „în special a celor cu dimensiuni mai mari de 6 metri”.

Ministerul a precizat că incidentul din Portul Constanța privește o categorie diferită față de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat.

„Incidentul din Portul Constanța privește o categorie tehnică diferită de ținte față de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat și configurat operațional. Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecție foarte scăzut și amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcațiunilor și navelor pentru care sistemul este optimizat”, se arată în comunicat.

MAI cere o evaluare pe baza datelor și procedurilor

Ministerul a susținut că înțelege preocuparea publică generată de incident, dar a subliniat că evaluarea trebuie făcută pe ansamblul mecanismelor relevante.

„În asemenea situații, cetățenii așteaptă ca statul să funcționeze coerent, prin toate instituțiile sale. Tocmai de aceea, evaluarea trebuie realizată pe ansamblul mecanismelor relevante: supraveghere, detecție, alertare, management al traficului naval, siguranță portuară, intervenție, ordine publică și cooperare interinstituțională”, a precizat instituția.

MAI a adăugat că își exercită atribuțiile prin structurile competente și cooperează cu instituțiile responsabile pentru clarificarea elementelor relevante și coordonarea măsurilor necesare.

„Personalizarea responsabilității sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituționale poate crea confuzie publică și nu contribuie la consolidarea răspunsului statului”, a subliniat MAI.

Instituția precizează că Garda de Coastă menține cooperarea cu structurile care au atribuții în domeniul siguranței și securității maritime și asigură schimbul operativ de informații.

MAI mai arată că va continua să acționeze, prin structurile sale, în limitele atribuțiilor legale, pentru siguranța cetățenilor, ordinea publică și cooperarea interinstituțională necesară securității spațiului maritim românesc.