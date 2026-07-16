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Accident feroviar în Constanța. Un vagon s-a răsturnat și alte patru au deraiat

Un accident feroviar s-a produs joi în Constanța. Un vagon s-a răsturnat și alte patru au deraiat. Conform primelor informații, nu sunt victime.
Accident feroviar în Constanța. Un vagon s-a răsturnat și alte patru au deraiat
sursa foto: ISU Dobrogea
Petru Mazilu
16 iul. 2026, 17:27, Social
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Accidentul feroviar s-a produs joi. Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța anunță că „la ora 14:25, mecanicul unui convoi de manevră, format din vagoane încărcate cu sulf, a semnalat deraierea a patru vagoane pe bucla de legătură dintre Grupa Tranzit și Grupa A a stației CF Palas.”

Patru vagoane au ieșit de pe șină, iar unul dintre ele s-a răsturnat. După trecerea pe podul feroviar, la capătul stației, al șaselea vagon a deraiat și a antrenat alte trei vagoane.

Accident feroviar grav: intervenție și anchetă

Mai multe echipe intervin la fața locului și, în paralel, a fost demarată o anchetă.

„Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța s-a deplasat la fața locului pentru verificarea situației, stabilirea condițiilor în care s-a produs deraierea și identificarea măsurilor necesare pentru eliberarea zonei. La ora transmiterii comunicatului, sunt în curs verificări privind starea infrastructurii feroviare, situația vagoanelor și efectele incidentului asupra circulației și operațiunilor de manevră din stația CF Palas. Informațiile privind operatorul feroviar, eventualele consecințe asupra încărcăturii și termenul estimat pentru repunerea vagoanelor pe șină vor fi comunicate după finalizarea evaluărilor de la fața locului”, a precizat Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța.

Vagoanele implicate în accident nu sunt destinate transportului de pasageri și nu există persoane rănite.

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