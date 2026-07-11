Accident pe drumul spre Litoral: doi copii răniți după imapctul între trei mașini

Accidentul s-a produs între trei autoturisme, pe A2, km 160 direcția spre Constanța.

Reprezentanții ISU Constanța au identificat două victime: o fetiță de 5 ani și un băiat de 16 ani. Au fost implicate nouă persoane.

Victimele vor fi transportate împreună cu aparținătorii la CPU Cernavodă de către ambulanțele SMURD si SAJ.

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația rutieră a fost oprită pe autostrada A 2 București – Constanța, la kilometrul 160, localitatea Cernavodă, județul Constanța, unde s-a produs un eveniment rutier pe sensul de mers către Constanța, în care au fost implicate 3 autoturisme. În urma impactului a rezultat rănirea a două persoane, care sunt transportate la spital.

În zonă s-a format coloană de autovehicule în direcția către Constanța de aproximativ 7 kilometri.