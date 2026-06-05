Mausoleul din Parcul Carol își deschide porțile pentru public, la aniversarea de 120 de ani a parcului

„Sărbătorim 120 de ani de Parcul Carol! Mâine este ziua cea mai mare de când Regele Carol l-a inaugurat. Astfel că-ți oferim ceva inedit: să vizitezi Mausoleul! Locul unde, într-o zi obișnuită, nu avem voie nici măcar să urcăm treptele”, notează PMB pe Facebook.

Programul de vizitare și atracțiile

Monumentul va fi deschis sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00, iar vizitatorii vor putea să viziteze sala centrală și să admire piese de o importanță simbolică uriașă, precum urna cu pământ adunat de pe mormintele ostașilor necunoscuți din întreaga lume.

De asemenea, în cele 14 alveole ale complexului vor rula proiecții speciale cu scene din Primul Război Mondial.

Parcul Carol a fost amenajat între anii 1900 și 1906 pe Dealul Filaretului, pentru a găzdui Expoziția Generală Română din 1906.

Evenimentul a marcat 40 de ani de domnie ai regelui Carol I, 25 de ani de la proclamarea Regatului României și 1.800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian.

Pe lângă lacul de agrement, parcul găzduiește monumente precum Mormântul Ostașului Necunoscut, Arenele Romane, Turnul lui Țepeș și Fântâna Cantacuzino.

Istoria mausoleului

Mausoleul a fost construit inițial de regimul comunist între 1959 și 1963 pentru a servi drept necropolă pentru liderii de partid.

După Revoluție, odată cu mutarea rămășițelor foștilor demnitari comuniști, clădirea a fost reinterpretată ca spațiu de comemorare a eroilor naționali.

„În 2006, ansamblul a fost consacrat ca Memorialul Eroilor Neamului, devenind un loc dedicat cinstirii militarilor și personalităților care au contribuit la apărarea României”, mai transmit reprezentanții Primăriei.