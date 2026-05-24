Prima pagină » Sport » România, trei medalii de aur la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori de la Brandenburg

România, trei medalii de aur la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori de la Brandenburg

România a cucerit trei medalii de aur, una de argint și una de bronz la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori desfășurate la Brandenburg, în Germania, potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Canotaj.
România, trei medalii de aur la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori de la Brandenburg
Galerie Foto 4
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Oana Antipa
24 mai 2026, 15:44, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

România a obținut medalia de aur în proba feminină de 8+1 (JW8+), prin echipajul format din Teodora Sandu, Carolina Pănuța, Elena Bianca Nițu, Maya Renata Bumbac, Elena Denisa Baciu, Mariana Cașu, Angela Gabriela Cazacu, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc și Sara-Maria Vasca.

Vezi galeria foto
4 poze

O altă medalie de aur a fost câștigată în proba de patru rame feminin (JW4-), de Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica, după o cursă dominată de la start până la finish.

Tot pe prima treaptă a podiumului au urcat Radu-Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari, în proba de dublu rame masculin (JM2-).

Medalia de argint a fost obținută de Marina Ariana Balint și Jessica Popescu în proba de dublu rame feminin (JW2-).

România a mai cucerit și bronzul în proba de patru vâsle feminin (JW4x), prin Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria Elena Maximiuc.

România își confirmă tradiția în canotajul european

Rezultatele obținute la Brandenburg confirmă statutul României ca una dintre marile forțe europene în canotajul juvenil. De-a lungul ultimilor ani, loturile tricolore de juniori au cucerit constant medalii la Campionatele Europene și Mondiale. Multe dintre sportivele consacrate ale României trecând mai întâi prin această școală de performanță

La edițiile recente, România a obținut constant mai multe medalii de aur. De exemplu, la Europenele de seniori din 2022, delegația României a încheiat cu cinci medalii de aur și trei de bronz. Este unul dintre cele mai bune bilanțuri din istoria modernă a canotajului românesc.

România are o tradiție de peste 50 de ani în marile competiții europene de canotaj, iar Brandenburg este un loc familiar pentru sportul românesc. Orașul a găzduit și alte ediții importante ale Campionatelor Europene.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Ilie Bolojan, contestat din interiorul PNL la aniversarea liberalilor: „Un lider nu reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine”
Libertatea
Scad pensiile cu 240 lei pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Mugur Isărescu
CSID
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia