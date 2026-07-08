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Mutare importantă făcută de SCM Politehnica Timișoara în campionatul de baschet pe postul de pivot

SCM Politehnica Timișoara a realizat o mutare importantă pentru noul sezon al Ligii Naționale de baschet masculin, anunțând miercuri readucerea pivotului Cătălin Baciu, unul dintre cei mai buni recuperatori din campionat în sezonul precedent.
Mutare importantă făcută de SCM Politehnica Timișoara în campionatul de baschet pe postul de pivot
sursă foto: FLAVIU BUBOI/MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 iul. 2026, 17:08, Sport
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În vârstă de 37 de ani, Baciu revine la formația bănățeană după șapte ani, el evoluând anterior pentru SCM Timișoara în sezonul 2018-2019. Baschetbalistul, care măsoară 2,14 metri și cântărește 130 de kilograme, a evoluat în stagiunea precedentă pentru FC Argeș Pitești.

Transferul aduce la Timișoara unul dintre cei mai eficienți oameni de sub panou din campionatul trecut. În sezonul 2025-2026, în tricoul lui FC Argeș Pitești, Cătălin Baciu a încheiat pe locul al șaptelea în clasamentul recuperatorilor din Liga Națională, cu 248 de recuperări, o medie de 6,89 pe partidă, în 36 de meciuri, fiind liderul echipei argeșene.

Originar din Cluj-Napoca, Baciu a petrecut patru sezoane în NCAA, la Clemson University, înainte de a reveni în România. În cariera sa a mai îmbrăcat tricourile formațiilor U-BT Cluj-Napoca, CSA Steaua București, CSM CSU Oradea și CSM Constanța.

„În primul rând aș vrea să mulțumesc conducerii pentru oportunitate și pentru încredere. Mă bucur că mă întorc la Timișoara! Un oraș frumos pe care îl cunosc deja. Știu că are un grup frumos de fani care este prezent la meciuri și sper să îi facem mândri sezonul ce urmează. Eu voi da tot ce pot să ajut echipa să își atingă obiectivele”, a declarat Cătălin Baciu.

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