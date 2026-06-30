Golgheterul echipei de handbal SCM Poli Timișoara, împrumutat la un club din Liga Campionilor

Internațional italian, Christian Manojlovic va evolua sub formă de împrumut în sezonul 2026/2027. Acordul dintre cele două cluburi include și o opțiune de transfer definitiv la finalul stagiunii.

Potrivit clubului timișorean, din punct de vedere financiar este cel mai important transfer realizat vreodată de clubul din Timișoara și al doilea cel mai valoros transfer din istoria handbalului masculin românesc.

„Christian a progresat enorm la Timișoara în acești doi ani. Țin minte că în vara lui 2024 antrenorul Pero Milosevic a fost cel ce a insistat să-l aducem. Eram la limită cu bugetul, dar ne-a tot spus că este un jucător extraordinar, deși nu avea nici 19 ani. Până la urmă ne-a convins și iată ce parcurs impresionant și ascendent a avut Manojlovic la SCM Poli. Un mare merit în ascensiunea sa l-au avut și antrenorii cu care a lucrat, Pero Milosevic și George Buricea, care au contribuit esențial la saltul său. Îi doresc mult succes lui Christian la noua echipă și în cea mai importantă competiție europeană”, a declarat team managerul SCM Poli, Alexandru Vuin.

În sezonul 2025/2026 al Liga Națională de handbal masculin, Manojlovic a fost golgheterul echipei timișorene, cu 106 goluri marcate în 19 meciuri. Italianul a ocupat locul al patrulea în clasamentul marcatorilor din Liga Zimbrilor.

Născut la 14 august 2005, handbalistul italian a participat în acest an la Campionatul European alături de naționala Italiei. De asemenea, a avut un rol important în calificarea reprezentativei peninsulare la Campionatul Mondial 2027, contribuind decisiv la dubla victorie împotriva Elveției din barajul disputat în luna mai.