Kostiuk și Noskova completează „careul de ași” la Wimbledon. Ambele jucătoare, în premieră în semifinale la Londra

Ucraineanca Marta Kostiuk (cap de serie nr. 12) s-a calificat în premieră în semifinalele de la All England Club după ce a învins-o fără drept de apel pe italianca Jasmine Paolini, finalista ediției din 2024, cu 6-3, 6-2, în doar 69 de minute.

Kostiuk a impresionat prin serviciul impecabil, fără să ofere adversarei nicio minge de break, și prin agresivitatea de pe fundul terenului, reușind 19 lovituri câștigătoare.

Succesul reprezintă a 21-a victorie din ultimele 22 de meciuri disputate în circuit. Jucătoarea din Ucraina ajunge, astfel, în a doua semifinală consecutivă de Grand Slam, după cea reușită în urmă cu doar șase săptămâni, la Roland Garros.

Totodată, sportiva de 24 de ani a egalat cea mai bună performanță din istoria Ucrainei la Wimbledon, realizată de Elina Svitolina, și va încerca să devină prima jucătoare ucraineană calificată într-o finală de simplu la Wimbledon.

Linda Noskova, la prima semifinală de Grand Slam din carieră

Adversara sa va fi cehoaica Linda Noskova (21 de ani, cap de serie nr. 9), care a obținut, la rândul ei, cea mai importantă performanță a carierei. Noskova a trecut miercuri de Elise Mertens cu 6-3, 7-5, după o oră și 50 de minute, calificându-se pentru prima dată într-o semifinală de Grand Slam.

Cehoaica este cea mai tânără jucătoare care ajunge în prima sa semifinală de Grand Slam la Wimbledon după Petra Kvitova, în 2010.

„Sentimentele sunt incredibile. Pentru astfel de meciuri și pentru astfel de scene joc tenis. Am avut emoții înaintea partidei, dar atunci când simt presiunea joc, de obicei, cel mai bine”, a declarat Noskova după victorie.

Înaintea duelului din semifinale, avantajul este de partea Martei Kostiuk, care conduce cu 1-0 în întâlnirile directe. Ucraineanca s-a impus în două seturi în sferturile turneului de la Madrid din luna mai a anului acesta.

Cealaltă semifinală a turneului feminin de la Wimbledon le va aduce față în față pe Karolina Muchova (locul 9 WTA) și Coco Gauff (locul 7 WTA).