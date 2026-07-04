Surpriză uriașă la Wimbledon. Fostă campioană pe iarba londoneză, eliminată în turul al treilea

Jucătoarea din Belgia, aflată pe locul 27 WTA, s-a impus în disputa cu Rybakina în două seturi, scor 7-6 (4), 6-1, la capătul unui meci care a durat o oră și 36 de minute.

Primul set a fost extrem de echilibrat. Mertens a reușit de două ori break-ul, însă Rybakina a răspuns de fiecare dată și a împins setul în tiebreak, unde belgianca a fost mai precisă și s-a impus cu 7-4.

În actul secund, Mertens a dominat autoritar confruntarea.

După un început echilibrat, a câștigat ultimele cinci game-uri și a închis partida fără emoții împotriva campioanei din 2022 de la Londra.

În optimile de finală, Elise Mertens o va întâlni pe cehoaica Marie Bouzkova, care a revenit spectaculos și a învins-o pe Liudmila Samsonova cu 4-6, 7-6 (3), 6-4, într-un meci-maraton de trei ore și 25 de minute.

Belgianca și-a egalat, astfel, cea mai bună performanță de la Wimbledon, ajungând pentru a patra oară în optimi. Mertens a reușit o singură dată să treacă de faza optimilor la un turneu de Grand Slam, în 2018, la Australian Open, unde s-a oprit în semifinale.

Câștigătoare la primul turneu de Grand Slam al anului, Rybakina continuă să traverseze o perioadă incertă, după ce și la Roland Garros a fost eliminată devreme, încă din turul secund.