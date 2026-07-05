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Jessica Pegula, prima jucătoare calificată în sferturile de finală la Wimbledon. Al zecelea sfert de Grand Slam din carieră

Jessica Pegula este prima jucătoare calificată în sferturile de finală ale ediției din 2026 a turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o duminică pe Iva Jovic, într-un duel 100% american. Favorita numărul 4 ajunge pentru a zecea oară în carieră în faza sferturilor la turneele de Grand Slam.
Jessica Pegula, prima jucătoare calificată în sferturile de finală la Wimbledon. Al zecelea sfert de Grand Slam din carieră
sursă foto: SMG via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
05 iul. 2026, 17:42, Sport
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Jessica Pegula a cedat primul set, în care și-a pierdut serviciul de patru ori, însă a schimbat complet desfășurarea partidei în următoarele două acte.

În setul secund a câștigat peste 80% dintre punctele jucate cu primul serviciu. În setul decisiv a revenit de la 0-40 pe serviciul adversarei pentru a realiza break-ul care a desprins-o la 3-0, încheind partida după două ore de joc, scor 4-6, 6-3, 6-1.

Victoria reprezintă al doilea sfert de finală de Grand Slam al americancei în 2026, după cel de la Australian Open, dar și al zecelea din carieră. Totodată, Pegula revine în sferturile de finală la Wimbledon pentru prima dată din 2023.

Succesul de la Londra completează o serie perfectă în acest sezon pentru Pegula în fața lui Jovic, care ocupă locul 16 mondial.

Cele două s-au întâlnit de trei ori în 2026, iar favorita numărul 4 s-a impus pe toate cele trei suprafețe: hard, la Dubai, zgură verde, la Charleston, și iarbă, la Wimbledon. De altfel, Pegula a câștigat atât turneul de la Dubai, cât și pe cel de la Charleston după victoriile în fața compatrioatei sale.

În sferturile de finală, Jessica Pegula o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Coco Gauff (SUA, cap de serie nr. 7) și Belinda Bencic (Elveția, cap de serie nr. 11).

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