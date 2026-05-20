Prima pagină » Sport » Meci în BT Arena care ar putea stabili a doua finalistă a Ligii Naționale de Baschet Masculin

Meci în BT Arena care ar putea stabili a doua finalistă a Ligii Naționale de Baschet Masculin

U-BT Cluj-Napoca joacă miercuri în BT Arena cu SCM U Craiova, meci care le poate aduce clujenilor calificarea în a șasea finală consecutivă a Ligii Naționale de Baschet Masculin.
Meci în BT Arena care ar putea stabili a doua finalistă a Ligii Naționale de Baschet Masculin
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
20 mai 2026, 14:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Meciul trei al semifinalei dintre U-BT Cluj-Napoca și SCM U Craiova este programat miercuri de la ora 19.00 în BT Arena.

În primele două partide, disputate la Craiova, clujenii s-au impus cu 75-85 și 74-85 și conduc la general cu 2-0.

În cazul unei victorii în meciul de miercuri, U-BT se califică în finală, unde o va întâlni pe CSM Oradea, care a trecut în semifinală cu scorul la general de 3-1 în fața echipei Dinamo București.

Dacă oltenii vor obține prima victorie în semifinală, al doilea meci din BT Arena se va juca vineri, 22 mai.

„Ne dorim foarte mult să câștigăm. Băieții sunt foarte motivați să nu prelungim această serie. Jucăm acasă primul meci din această serie și dacă totul e normal și rămânem concentrați, trebuie să câștigăm acest meci. Acesta e singurul obiectiv pe care îl avem”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.

Finala Ligii Naționale de baschet masculin ar urma să înceapă marți, 26 mai, a anunțat CSM Oradea, care urmează să joace acasă primele două meciuri ale finalei.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”
Libertatea
Vedetă celebră din România, diagnosticată cu o boală autoimună GRAVĂ: „Nu mai e chiar atât de roz”
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia