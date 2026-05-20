Cum arată clasamentul academiilor de fotbal de juniori din România. Farul Constanța e pe primul loc

Farul Constanța conduce clasamentul academiilor de copii și juniori, potrivit datelor anunțate miercuri de Federația Română de Fotbal (FRF).
Foto: Hepta
Cosmin Pirv
20 mai 2026, 14:09, Sport
Potrivit FRF, ediția din 2026 a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori adună un total de 130 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF, fiind ediția cu cele mai multe cluburi înscrise în cadrul procesului.

FRF notează că este o creștere importantă, de la 58 de cluburi, câte au fost la prima ediție a clasificării în 2019.

Podiumul din acest an este alcătuit de Farul Constanța, Viitorul Cluj și Dinamo.

Clubul bucureștean revine în top 3 academii după 6 ani de la precedenta clasare din vârful ierarhiei.

Farul Constanța își păstrează prima poziția în cadrul clasificării academiilor, la fel cum s-a întâmplat la fiecare din cele 7 ediții precedente.

Pe locul secund la ediția din 2026 este Viitorul Cluj, care urcă o poziție în clasament față de anul trecut.

După 5 ediții consecutive în care a fost prezentă pe podium, AFK Csikszereda coboară pe locul 4.

Echipele cu cea mai mare creștere a punctajului sunt CS Gloria Bistrița (+21.98), ACS U Evolution 2020 (+20.79) și CS Afumați (+19.04).

Iată primele zece locuri ale clasamentului prezentat de FRF:

1 FCV FARUL CONSTANȚA SA
2 ACS ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ
3 SC DINAMO 1948 SA
4 AFK CSIKSZEREDA
5 CSA STEAUA
6 SC FC FCSB SA
7 SC FC VOLUNTARI SA
8 ACS SPORT -TEAM
9 AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
10 FC RAPID 1923 SA.

