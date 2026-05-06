România, printre țările cu cea mai mare rată a mortalității cauzată de poluarea aerului

Până la 20% dintre stațiile de monitorizare din Europa au înregistrat niveluri de poluare a aerului peste standardele actuale ale UE privind calitatea aerului, se arată într-un nou raport al Agenției Europene de Mediu, potrivit Euronews.

Studiul urmărește concentrațiile de PM2.5 din aer, care este un praf fin și periculos, ce pătrunde adânc în plămâni și sânge și poate fi cauzat de traficul rutier, dar și de rafinării, fabrici de ciment, combustibili fosili și incendii.

Italia înregistrează cel mai mare nivel de poluare a aerului

Între 2024 și 2025, cele mai mari medii anuale au fost observate în sudul Italiei, potrivit AEM.

În aceeași perioadă 2024-2025, pe lângă Italia, regiuni din opt țări UE și din afara UE au depășit limita, și anume Polonia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Macedonia de Nord, România, Turcia și chiar Danemarca, la o locație din Copenhaga, care a înregistrat o valoare uimitoare de 95 μg/m3.

Unele dintre cele mai mari concentrații ale acestor „puncte roșii” din Europa au fost găsite în zonele industriale din Sarajevo și Macedonia de Nord.

Balcanii și Europa de Est sunt regiunile cu cea mai mare rată estimată a mortalității la 100.000 de persoane, legată de expunerea pe termen lung la PM2.5, inclusiv Albania, Bulgaria, Grecia și România.

România, la coada clasamentului

România se află pe locul 9 de la coada clasamentului, cu o rată estimată a mortalității de 108.4 la 100.000 de persoane, legată de expunerea pe termen lung la PM2.5.

Cele mai scăzute rate ale mortalității au apărut toate în nordul Europei: Islanda, Finlanda, Suedia, Estonia și Norvegia, potrivit aceleiași surse.

În general, mai mult de nouă din zece europeni sunt expuși la concentrații nesigure de poluare a aerului, conform standardelor mai stricte ale OMS, care stabilesc pragul de PM2,5 la doar 5 μg/m3.

Organizația avertizează, de asemenea, împotriva PM10, o altă materie în suspensie inhalabilă, și a ozonului troposferic, care se formează prin interacțiunea luminii solare cu hidrocarburile și oxizii de azot emiși de țevile de eșapament și coșurile de fum ale mașinilor, a cărui rată s-a dublat din 1900.

Cum te poți proteja de poluare?

Experții recomandă ca persoanele care locuiesc în zonele urbane să evite aerisirea locuințelor în timpul orelor de vârf de trafic, deci doar după ora 9:00. Un purificator de aer poate, de asemenea, să ajute parțial la curățarea aerului din interior.

Experții de la AEM recomandaă, de asemenea, să folosim doar sobe certificate, să evităm arderea combustibililor în zilele de iarnă și să evităm activitățile în aer liber, cum ar fi alergatul, în perioadele cu cea mai mare concentrație de substanțe nocive în aer.

De asemenea, este util să fii informat despre nivelurile de poluare prin intermediul aplicațiilor care oferă date geolocalizate în timp real.