Superliga de fotbal. Meciurile care se joacă în prima zi de Paște

Două partide din Superliga de fotbal se vor juca duminică, în prima zi de Paște. La Cluj-Napoca va fi un meci cu implicații la titlu și la cupele europene, în timp ce la Slobozia vor fi emoții privitoare la retrogradare.
Petru Mazilu
12 apr. 2026, 09:13, Sport

Prima partidă a zilei va fi Unirea Slobozia-Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 18.15. Cele două formații ocupă locurile de 7 și 8 în grupa de play-out, având câte 19 puncte. Pozițiile 7 și 8 duc la barajul pentru evitarea retrogradării, în timp ce locurile 9 și 10 înseamnă retrogradarea directă. Pe locul 9 se află Hermannstadt care are 18 puncte.

A doua partidă va fi între CFR Cluj și Dinamo București și va începe la ora 21.00. Ardelenii au 30 de puncte și ocupă locul 4 din play-off, iar bucureștenii se află pe locul 6 cu 27 de puncte. Pe primul loc este U Cluj cu 36 de puncte.

Vineri, la Sibiu s-a disputat primul meci al etapei a IV-a din play-out. FC Hermannstadt a învins Farul Constanța cu 1-0, unicul gol fiind înscris în prelungirile meciului.

Sâmbătă, UTA Arad a învins FC Botoșani, scor 3-1, iar FCSB a surclasat-o pe Oțelul Galați, scor 4-0.

