Prima pagină » Life-Entertaiment » Cele mai bune orașe din lume în 2026. Clasamentul care măsoară fericirea locuitorilor, nu turismul

Time Out a publicat ediția 2026 a clasamentului celor mai bune 50 de orașe din lume. Realizat cu contribuția a peste 24.000 de rezidenți și a mai mult de 100 de experți, topul premiază orașele care oferă un mix unic de cultură, gastronomie și calitate a vieții.
Andreea Tobias
09 apr. 2026, 14:57, Știrile zilei

Time Out a ales cele mai bune 50 de orașe din lume în 2026, și nu după numărul de turiști. Melbourne e pe primul loc, urmat de Shanghai și Edinburgh, scrie Il Messaggero.

Melbourne conduce clasamentul în 2026. Orașul australian este urmat de Shanghai și Edinburgh. Londra și New York completează primele zece poziții. Criteriile de evaluare depășesc simpla atractivitate turistică. Clasamentul analizează fericirea percepută de locuitori, costul vieții, viața de noapte, oferta culturală și sentimentul de apartenență la comunitate.

Un clasament altfel

Metodologia Time Out este cea care îl diferențiază de alte topuri similare. Nu monumentele sau fluxurile turistice sunt decisive. Contează experiența zilnică a locuitorilor. Clasamentul nu caută orașe perfecte. Caută orașe în care oamenii se simt cu adevărat bine.

Tocmai această perspectivă „de jos” face diferența. Sunt premiate nu doar destinațiile cele mai celebre, ci acelea în care comunitatea este vie și autentică.

Ce face un oraș cu adevărat bun

Factorii analizați sunt complecși și variați. Fericirea percepută de rezidenți, costul vieții și accesibilitatea serviciilor cântăresc la fel de mult ca oferta culturală sau gastronomică. Viața de noapte și sentimentul de apartenență completează tabloul.

Ediția 2026 confirmă tendința ultimilor ani: orașele medii, cu identitate puternică și comunități coezive, concurează cu succes marile metropole globale.

Recomandarea video

