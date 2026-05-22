Prima pagină » Life-Entertaiment » Surpriză neplăcută. Ce mari orașe din Europa au fost etichetate drept „neprietenoase” într-un clasament făcut de turiști

Surpriză neplăcută. Ce mari orașe din Europa au fost etichetate drept „neprietenoase” într-un clasament făcut de turiști

Câteva mari orașe din Europa au fost etichetate drept „neprietenoase” într-un clasament făcut de turiști. Aceștia au stabilit clasamentul în funcție de atitudinea localnicilor, de curățenie și de securitate.
Surpriză neplăcută. Ce mari orașe din Europa au fost etichetate drept „neprietenoase” într-un clasament făcut de turiști
sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 mai 2026, 08:08, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Clasamentul a fost întocmit în funcție de opiniile turiștilor britanici, unii dintre cei mai activi din Europa. Potrivit Express, ei au descoperit numeroase lucruri neplăcute în timpul vacanțelor făcute în marile orașe europene. Deși atrag numeroși turiști, unele orașe sunt neprimitoare, murdare sau nesigure.

Un oraș s-a evidențiat în opiniile turiștilor. Este vorba despre Paris care a strâns numeroase comentarii negative. Într-o discuție pe Reddit, un utilizator a descris orașul ca fiind murdar și a susținut că localnicii au fost „incredibil de nepoliticoși”.

„Am spus merci când cineva chiar a oprit la o trecere de pietoni, iar el a părut furios și a ridicat din umeri ca și cum aș fi fost o idioată. Niște eleve au cântat un cântec lângă mine, un cântec despre o englezoaică nenorocită … și m-am simțit în nesiguranță. Am fost urmărită de doi bărbați lângă Luvru. Nu m-aș mai întoarce niciodată. Nu știu de ce spun oamenii că e romantic… Cred că oamenii ăia sunt pasionați de niște chestii ciudate”, a relatat o turistă.

Un alt comentator a subliniat infracționalitatea din capitala Franței.

„Multă, foarte multă infracțiune este foarte vizibilă peste tot, sub forma hoților de buzunare și a escrocilor. Foarte periculos, iar parizienii au fost în general destul de nepoliticoși”, a explicat el.

Orașe și orașe. Turiștii au făcut comparații între Paris și Londra

Unii comentatori au analizat Parisul în comparație cu Londra.

„Cel puțin când mergi în zonele mai frumoase ale Londrei pentru a mânca, zona tinde să fie destul de frumoasă pentru a se potrivi cu prețurile exorbitante”, a fost concluzia comentatorului.

Alte orașe europene au primit comentarii negative din partea utilizatorilor Reddit. Berlinul a fost descris ca fiind plin de oameni nepoliticoși și cu vicii.

„Berlinezii de școală veche sunt vicioși. Dacă locuiești în Berlin pentru o anumită perioadă de timp, vei avea o poveste sau două despre ei”, a spus o persoană care a fost completată de alta: „N-am fost niciodată într-un loc cu atâta morocănos.”

Bruxellesul a fost criticat deoarece are „o atmosferă destul de sumbră”, în timp ce Roma a fost descris drept un oraș plin de „escroci și agresori”.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Ingredientul pe care tot mai mulți îl pun în cafea pentru a reduce balonarea și inflamația
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia