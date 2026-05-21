O plajă „secretă”, ascunsă în spatele unui tunel, i-a lăsat pe turiști fără cuvinte

În timp ce unii turiști se bucură să descopere locuri secrete, alții se feresc de ele, îngrijorați de ceea ce ar putea găsi.

Cu toate acestea, un călător îi încurajează pe oameni să-și depășească temerile și să exploreze o plajă ascunsă uimitoare din sudul Devonului, potrivit Express.

Pentru a ajunge la plaja Ness Cove din Shaldon, vizitatorii trebuie mai întâi să traverseze istoricul Tunel al Contrabandiștilor – un pasaj îngust, cu poteci în pantă și trepte care coboară spre coastă.

Intrarea ciudată și oarecum intimidantă a stârnit o curiozitate considerabilă online după ce un cont de TikTok a postat imagini care dezvăluie exact ce se află în interiorul tunelului.

În ciuda accesului destul de înfiorător, vizitatorii insistă că plaja care îi așteaptă la capătul tunelului este absolut magnifică.

O declarație spune: „Amplasată în mijlocul stâncilor adăpostitoare, Ness Cove se remarcă ca una dintre cele mai izolate și pitorești plaje ale noastre”.

Accesul la plajă prin tunelul original al contrabandiștilor face parte din ceea ce face destinația atât de de neuitat pentru cei care se aventurează acolo.

Plaja în sine este formată în principal din pietriș, înclinându-se treptat spre apă, ceea ce o face un loc preferat pentru înot în lunile mai calde.

Cu toate acestea, numeroși vizitatori susțin că adevărata atracție constă în sentimentul de izolare și liniște oferit de stâncile impunătoare care înconjoară golful.