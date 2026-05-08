Prima pagină » Social » Bucată de metal cu inscripții chirilice, descoperită pe plaja din Vama Veche

Bucată de metal cu inscripții chirilice, descoperită pe plaja din Vama Veche

O bucată de metal cu inscripții chirilice a fost descoperită pe plaja din Vama Veche. Autoritățile au început o anchetă.
Bucată de metal cu inscripții chirilice, descoperită pe plaja din Vama Veche
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 mai 2026, 22:03, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Incidentul a avut loc vineri. Descoperirea a fost anunțată la serviciul unic de urgență 112.

„În ziua de 8 mai 2026, în urma unui apel 112, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localității Vama Veche, o bucată din metal cu inscripții chirilice”, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.

Bucata de metal ar putea proveni de la o dronă distrusă. Autoritățile au început o anchetă.

„În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, au precizat cei de la Garda de Coastă.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”
Gandul
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
Cancan
FOTO. Paula Badosa a pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
Libertatea
O tânără din Cluj s-a întors din America Centrală cu o boală rară în lume, care i-a uimit chiar și pe medici. Ce este leishmanioza tropicală și cum se transmite?
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor