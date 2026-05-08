Bucată de metal cu inscripții chirilice, descoperită pe plaja din Vama Veche

Incidentul a avut loc vineri. Descoperirea a fost anunțată la serviciul unic de urgență 112.

„În ziua de 8 mai 2026, în urma unui apel 112, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localității Vama Veche, o bucată din metal cu inscripții chirilice”, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.

Bucata de metal ar putea proveni de la o dronă distrusă. Autoritățile au început o anchetă.

„În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, au precizat cei de la Garda de Coastă.