Descoperire neobișnuită pe litoral. O bovină a fost găsită moartă pe plajă la Constanța

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, apelul a fost înregistrat în jurul orei 08:45. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție pentru verificarea situației semnalate.

Ajunși în zona indicată, polițiștii au confirmat cele sesizate, constatând că pe plajă se afla cadavrul unei bovine. Circumstanțele în care animalul a ajuns pe țărm nu sunt cunoscute în acest moment.

Pentru gestionarea situației și preluarea cadavrului, la fața locului au fost solicitați să intervină reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral și ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța.

Instituțiile abilitate urmează să stabilească procedurile de ridicare și neutralizare a cadavrului, precum și eventualele riscuri sanitare sau de mediu generate de prezența animalului pe plajă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care bovina a ajuns în zona Santa Maria Bay. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind proveniența animalului sau perioada în care acesta s-ar fi aflat în apă înainte de a fi adus la mal.