Șeful Poliției Locale Constanța justifică intervenția în cazul șoferului de TIR imobilizat după accidentul în lanț. Va fi făcută o anchetă internă

Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dumitru a declarat că polițiștii locali se aflau la semafor, la intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Tomis, când au observat ansamblul format din cap tractor și semiremorcă ieșind de pe carosabil, intrând pe spațiul verde și lovind un stâlp de iluminat și un copac.

Potrivit acestuia, imediat după oprirea vehiculului, un cetățean le-ar fi spus agenților că TIR-ul fusese implicat anterior într-o serie de coliziuni, la aproximativ un kilometru distanță, iar șoferul nu ar fi oprit după impact.

„Polițiștii locali i-au solicitat în mod repetat să descuie portiera, să oprească motorul și să coboare pentru a oferi explicații. Acesta nu s-a conformat și încerca în continuare să își continue deplasarea”, a afirmat Ionuț Dumitru.

Șeful Poliției Locale a precizat că, în aceste condiții, agenții au decis să folosească mijloacele din dotare, inclusiv spray iritant-lacrimogen, tonfa și forța fizică.

Conform declarațiilor sale, șoferul ar fi rămas necooperant pe toată durata intervenției. Dumitru susține că bărbatul a aruncat din cabină diverse obiecte, inclusiv truse de scule, către forțele de ordine.

Ulterior, la fața locului au ajuns și echipaje ale Poliției Municipiului Constanța. Potrivit șefului Poliției Locale, doi polițiști locali și doi polițiști din cadrul Poliției Române au reușit să pătrundă în cabină și să îl imobilizeze pe conducătorul auto.

Întrebat dacă intervenția a fost disproporționată, în contextul imaginilor apărute în spațiul public, Ionuț Dumitru a evitat să se pronunțe și a anunțat deschiderea unei verificări interne.

„Vom desfășura o cercetare administrativă, vom discuta cu toți polițiștii locali implicați, iar dacă se vor impune măsuri administrative, acestea vor fi luate”, a declarat acesta.

Luni, un bărbat de 49 de ani din Oradea, aflat la volanul unui TIR, a lovit mai multe vehicule în Constanța și și-a continuat deplasarea până când a intrat într-un scuar, un stâlp și un copac. În accident au fost implicate 10 vehicule, iar două persoane au fost rănite. Testele pentru alcool și droguri au fost negative, iar polițiștii iau în calcul și existența unor afecțiuni medicale preexistente ale șoferului.