Trafic restricționat pe Autostrada A10, în județul Cluj, după o coliziune între două ansambluri auto

Accidentul s-a produs la kilometrul 66, în zona localității Bogata. Potrivit poliției, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Traficul se desfășoară dirijat pe prima bandă de circulație, după ce a doua bandă a fost restricționată.

Autoritățile estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08:00.

Autoritățile atrag atenția că, la această oră, pe numeroase artere rutiere din țară se circulă în condiții de ploaie, pe alocuri torențială, iar vizibilitatea este redusă.

Polițiștii recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic, să mărească distanța de siguranță față de vehiculele din față, să utilizeze luminile de întâlnire și să evite manevrele riscante.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției de mers și să adopte o conduită preventivă pe tot parcursul deplasării.