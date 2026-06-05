Nicușor Dan face mâine, la Constanța, ședință pe tema apărării și securității litoralului Mării Negre, după explozia din Port. Cine participă

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mǎrii Negre, precum și evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre.

Ședința va avea loc sâmbǎtǎ, 6 iunie, la ora 12:00, la sediul Brigǎzii 243 Radioelectronică și Observare (BREO) „CALATIS” din Constanța.

La reuniune vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale.

În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre.

La finalul reuniunii, Președintele României va susține o declarație de presă”, a anunțat Palatul Cotroceni.

„Pe partea marină, cel puțin pentru mine, este un subiect nou. (…) Nu cred că am în momentul acesta această informație”

Președintele Nicușor Dan a vorbit astăzi din Muntenegru despre situația din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a Ucrainei s-a autodetonat, provocând o explozie.

„În primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, este un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem.

Președintele Nicușor Dan spune că avea informații în timp real și cunoștea situația doar în cazul dronelor aeriene, nu și în cazul dronelor maritime.