Radu Miruță, după incidentul din Portul Constanța: Ucraina a anunțat România cu doar 10-15 minute înaintea exploziei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii despre incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă ucraineană s-a autodetonat.
„Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață, în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești”, a declarat ministrul interimar Miruță.
Întrebat de ce notificarea din partea Ucrainei a venit abia la ora 10:00, ministrul a spus: „Dacă atunci au aflat, nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina ne-au notificat la ora 10 și nu la ora 6”.
Radu Miruță a precizat că a discutat ulterior cu ministrul ucrainean al Apărării, căruia i-a transmis că România se așteaptă să fie informată imediat atunci când Ucraina pierde controlul unor astfel de echipamente.
„Ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe. Găsesc reciproc respectuos că atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă astfel de evenimente, se ne informeze cât de repede se poate”, mai spune ministrul.
În plus, Miruță a punctat că forțele ucrainene au pierdut patru drone maritime, toate fiind explodate la momentul actual.
„După ce ne-au spus autoritățile ucrainene că sunt în total patru drone, ne-au menționat și care sunt orele la care aceste drone sunt programate să explodeze. Au fost două explozii, undeva la 145 de kilometri est de Constanța în largul Mării Negre, iar o alta a fost undeva mai în apropiere, dar nu știu să vă spun exact distanța”, conchide ministrul.
Reacția acestuia vine după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.
Ucraina a confirmat că drona maritimă îi aparține, susținând că a pierdut controlul, după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale Rusiei.
Sursa video: Digi24