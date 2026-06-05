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Radu Miruță, după incidentul din Portul Constanța: Ucraina a anunțat România cu doar 10-15 minute înaintea exploziei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că autoritățile române au fost informate de partea ucraineană cu puțin timp înainte ca drona identificată în Portul Constanța să explodeze. Acesta a precizat că notificarea a permis evacuarea și evitarea unor eventuale victime.
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Radu Mocanu
05 iun. 2026, 16:49, Politic
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Doar 10-15 minute pentru evacuare

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii despre incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă ucraineană s-a autodetonat. 

„Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață, în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești”, a declarat ministrul interimar Miruță. 

Întrebat de ce notificarea din partea Ucrainei a venit abia la ora 10:00, ministrul a spus: „Dacă atunci au aflat, nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina ne-au notificat la ora 10 și nu la ora 6”. 

Radu Miruță a precizat că a discutat ulterior cu ministrul ucrainean al Apărării, căruia i-a transmis că România se așteaptă să fie informată imediat atunci când Ucraina pierde controlul unor astfel de echipamente. 

„Ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe. Găsesc reciproc respectuos că atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă  astfel de evenimente, se ne informeze cât de repede se poate”, mai spune ministrul. 

Patru drone ucrainene, pierdute în Marea Neagră

În  plus, Miruță a punctat că forțele ucrainene au pierdut patru drone maritime, toate fiind explodate la momentul actual. 

„După ce ne-au spus autoritățile ucrainene că sunt în total patru drone, ne-au menționat și care sunt orele la care aceste drone sunt programate să explodeze. Au fost două explozii, undeva la 145 de kilometri est de Constanța în largul Mării Negre, iar o alta a fost undeva mai în apropiere, dar nu știu să vă spun exact distanța”, conchide ministrul. 

Reacția acestuia vine după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. 

Ucraina a confirmat că drona maritimă îi aparține, susținând că a pierdut controlul, după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale Rusiei. 

Sursa video: Digi24

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