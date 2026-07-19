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Ilie Bolojan, de Ziua Aviației Române: Apărarea se construiește prin investiții constante

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei Aviației Române în care omagiază și evidențiază rolul forțelor aeriene în asigurarea securității spațiului aerian al României.
Ilie Bolojan, de Ziua Aviației Române: Apărarea se construiește prin investiții constante
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
19 iul. 2026, 10:21, Politic
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Premierul Bolojan a transmis un mesaj de apreciere adresat personalului care contribuie la apărarea spațiului aerian al țării. 

„Astăzi îi omagiem pe cei care, prin profesionalism și disciplină, contribuie în fiecare zi la siguranța spațiului aerian al României. Fie că își desfășoară activitatea în cabinele aeronavelor, în bazele aeriene, în centrele de comandă, în unitățile tehnice sau în instituțiile de formare, oamenii Forțelor Aeriene își îndeplinesc misiunea cu responsabilitate și competență”, notează pe Facebook Ilie Bolojan. 

Liderul de la Palatul Victoria a afirmat că apărarea României se bazează pe investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă și pe personal bine pregătit, punctând că dezvoltarea capacităților de securitate rămâne o prioritate a Executivului. 

Apărarea României se construiește prin investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă și, mai ales, prin oameni bine pregătiți. De aceea, dezvoltarea Forțelor Aeriene, modernizarea echipamentelor și susținerea personalului militar și civil vor rămâne direcții importante pentru Guvern” transmite prim-ministrul. 

„Ca stat aliat în NATO, România își asumă nu doar beneficiile securității colective, ci și obligația de a contribui activ la apărarea flancului estic. La mulți ani Forțelor Aeriene Române și tuturor celor care le reprezintă cu onoare!”, conchide Bolojan. 

 

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