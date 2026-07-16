Uniunea Europeană aprobă programul AGILE de 115 milioane de euro pentru inovarea IMM-urilor din industria de apărare. Anunțul Comisiei Europene

Comisia Europeană a salutat joi acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul privind Programul pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE). Inițiativă își propune să accelereze dezvoltarea și introducerea pe piață a noilor tehnologii militare.

Programul AGILE a fost propus de Comisia Europeană în martie 2026 și beneficiază de un buget de 115 milioane de euro. Scopul său este de a sprijini transformarea rapidă a tehnologiilor inovatoare din faza de cercetare în soluții utilizabile pe teren.

Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, tehnologiile cuantice și dronele, iar prioritatea va fi sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), inclusiv a start-up-urilor și companiilor aflate în dezvoltare.

„Comisia a propus noul instrument-pilot de finanțare în valoare de 115 milioane EUR, AGILE, în martie 2026. Se preconizează că acesta va accelera dezvoltarea și testarea inovațiilor disruptive în domeniul apărării și adoptarea lor pe piață, cum ar fi inteligența artificială, tehnologiile cuantice și dronele, punând accentul pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv a întreprinderilor nou-înființate și a celor în curs de extindere.”, arată Comisia Europeană într-un comunicat.

Potrivit Comisiei, acordul politic permite ca programul să fie lansat încă de la începutul anului 2027. Astfel, statele membre ale UE și țările asociate vor putea beneficia mai rapid de produse și tehnologii inovatoare.

Comisia spune că AGILE va permite dezvoltarea, testarea și implementarea unor soluții eficiente și cu costuri reduse într-un ritm mult mai rapid decât în prezent. Scopul lor este de a răspunde nevoilor din domeniul apărării.

„Viteza cu care Parlamentul European și Consiliul au ajuns la acest acord reflectă angajamentul lor comun față de punerea în aplicare la timp a programului, în conformitate cu agilitatea pe care AGILE este concepută să o aducă ecosistemului european de inovare în domeniul apărării.”, transmite Comisia Europeană.

În perioada următoare, regulamentul va intra în procedura formală de adoptare de către Parlamentul European și Consiliu, urmând să intre în vigoare în următoarele săptămâni.

Programul este așteptat să devină operațional la începutul anului 2027, astfel încât noile soluții tehnologice să poată ajunge cât mai repede la statele membre și la țările partenere.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a crescut investițiile în cercetarea și dezvoltarea din domeniul apărării prin instrumente precum Fondul European de Apărare, sistemul UE de inovare în domeniul apărării (EUDIS) și Centrul European de Inovare în Domeniul Apărării (HEDI).

Principalele prevederi ale acordului