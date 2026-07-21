Zelenski și noul premier britanic Andy Burnham pregătesc prima întâlnire oficială. Cooperarea în domeniul apărării, pe agenda discuțiilor

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost unul dintre primele persoane care l-au sunat pe noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, potrivit Kyiv Post.

Cei doi lideri au convenit să organizeze în perioada următoare o întâlnire față în față, în cadrul căreia vor discuta inclusiv despre cooperarea în cadrul Coaliției Antibalistice.

Într-un mesaj publicat luni, Zelenski i-a mulțumit lui Burnham pentru sprijinul pe care Regatul Unit îl oferă în continuare Ucrainei, în contextul războiului declanșat de Rusia.

„Ucraina și Marea Britanie au reușit să construiască cel mai puternic parteneriat din istoria relațiilor dintre statele noastre și cu siguranță vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că acesta se dezvoltă și mai mult”, a transmis președintele ucrainean.

Zelenski: Regatul Unit este un partener esențial

Înaintea convorbirii telefonice, președintele ucrainean i-a transmis lui Andy Burnham un mesaj de felicitare pentru preluarea mandatului, spunând că Ucraina este pregătită să colaboreze cu noul guvern britanic în toate domeniile.

Acesta a descris Regatul Unit drept un lider global și a mulțumit pentru sprijinul politic, militar și diplomatic oferit încă de la începutul invaziei rusești.

„Apreciem foarte mult sprijinul politic, de apărare și bazat pe valori al Regatului Unit”, a declarat acesta, adăugând că „fundamentul relației noastre bilaterale este mai puternic ca niciodată și vom continua să ne facem reciproc mai puternici”.

Burnham promite continuitate în sprijinul pentru Kiev

Deși Andy Burnham a declarat în trecut că susține Ucraina, înainte de a deveni premier, existau întrebări privind direcția pe care o va urma politica externă a Londrei după schimbarea de la conducerea guvernului.

Potrivit TVP World, în perioada în care a fost primar al Greater Manchester, Burnham a sprijinit refugiații ucraineni și a dezvoltat proiecte comune cu autorități locale din Ucraina.

În 2023, el a ajutat la crearea Rețelei Orașelor Neîntrerupte, un parteneriat între Manchester, Liverpool și Liov pentru a sprijini comunitățile afectate de război.

Totuși, fostul copreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Regatul Unit-Ucraina, Volodimir Kurennoy, a spus că Burnham este „pro-ucrainean, dar nu foarte experimentat în politica externă”, existând posibilitatea ca acesta să acorde prioritate problemelor interne.

Premierul britanic: „Voi fi alături de Zelenski 100%”

Înaintea discuției cu președintele ucrainean, Andy Burnham a declarat pentru Sky News că politica Marii Britanii față de Ucraina nu se va schimba.

„Îi voi spune foarte clar președintelui Zelenski mai târziu astăzi că, știți, nu există nicio schimbare. Voi fi alături de el 100%, așa cum a fost Keir Starmer”, a afirmat premierul britanic.

„Îmi aduc toată această experiență în noul meu rol, iar președintele Zelenski nu va avea nicio îndoială că sprijinul Marii Britanii este constant, este hotărât, va fi acolo pentru el și voi fi acolo și eu personal pentru el”, a spus Burnham.

Noul prim-ministru britanic a declarat, de altfel, că își dorește consolidarea rolului Regatului Unit în NATO. El vrea o cooperare mai strânsă cu statele europene în domeniul securității și apărării.