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Cum au eșuat mai multe tentative de asasinat asupra lui Erdogan

Organizația teroristă FETO, interzisă în Turcia, plănuia mai multe tentative de asasinat asupra lui Erdogan, anunță presa turcă.
Cum au eșuat mai multe tentative de asasinat asupra lui Erdogan
Sorina Matei
21 iul. 2026, 14:19, Știri externe
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Organizația teroristă FETO, interzisă în Turcia, ar fi complotat în mod repetat asasinarea președintelui Recep Tayyip Erdoğan înainte și în timpul tentativei de lovitură de stat din iulie 2016, potrivit ziarului Turkiye, care îl citează pe generalul de brigadă Ibrahim Büyükbaş, care anterior era responsabil de securitatea cibernetică la Ministerul Apărării.

Fetullah Gülen vs Recep Tayyip Erdoğan

Potrivit acestuia, tentativa de asasinat a fost inițial plănuită în timpul unor exerciții militare, dar agențiile de informații au descoperit situații suspecte, iar participarea președintelui la manevre a fost anulată.

Forțele de securitate au primit ulterior informații conform cărora atacatorii intenționau să repete asasinarea președintelui egiptean Anwar Sadat în timpul unei parade militare din 1981.

Următoarea încercare a avut loc în noaptea de 15 iulie 2016. Și aceasta ar fi eșuat deoarece Recep Tayyip Erdoğan plecase devreme de la hotelul său din Marmaris.

Ibrahim Büyükbaş a remarcat că FETO a pus la cale și planuri de asasinare a președintelui la bordul unui zbor al unei companii aeriene străine.

Tentativa de lovitură de stat din Turcia din 15 iulie 2016 s-a soldat cu 253 de morți și 2.200 de răniți.

În urma reprimării tentativei de lovitură de stat, au avut loc epurări la scară largă în cadrul structurilor guvernamentale, peste 100.000 de persoane fiind demise, iar sute de participanți primind condamnări pe viață.

Recep Tayyip Erdoğan a promis că va persecuta susținătorii FETO până când fiecare dintre ei va fi adus în fața justiției.

Organizația Teroristă Fetullah (FETÖ) este o rețea condusă de clericul Fetullah Gülen, pe care guvernul turc o acuză de orchestrarea unei tentative de lovitură de stat eșuate la 15 iulie 2016, în care au murit peste 250 de persoane, conform Ministerul Afacerilor Externe din Türkiye. La acea vreme in grup de opt persoane implicate în tentativa de lovitură de stat a fugit în Grecia la bordul unui elicopter furat.

Fethullah Gülen, un influent cleric, învățat islamic și lider spiritual turc, cunoscut drept fondatorul Mișcării Hizmet, a decedat pe 20 octombrie 2024 în Statele Unite, la vârsta de 83 de ani.  Fost aliat apropiat al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, Gülen a devenit ulterior cel mai mare inamic politic al acestuia, fiind acuzat oficial de către Ankara de orchestrarea tentativei eșuate de lovitură de stat din Turcia din iulie 2016.

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