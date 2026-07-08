Von der Leyen și Erdoğan încearcă să repare relațiile UE–Turcia. Cina de la Ankara are loc într-un moment plin de tensiuni

Întâlnirea, la care participă și președintele Consiliului European, António Costa, este privită ca o încercare de relansare a dialogului dintre Bruxelles și Ankara, într-un moment crucial, în care Turcia a devenit un partener tot mai important pentru securitatea europeană, anunță Euronews.

Europa caută un partener strategic într-o perioadă de incertitudine

După reducerea implicării Statelor Unite în apărarea Europei și pe fondul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană încearcă să își consolideze cooperarea cu statele-cheie din regiune. Turcia, membră NATO și una dintre principalele puteri militare ale Alianței, este considerată un actor esențial atât pentru securitatea Mării Negre, cât și pentru gestionarea migrației, aprovizionarea cu energie și dezvoltarea industriei europene de apărare.

Bruxellesul analizează extinderea cooperării cu Ankara inclusiv în domeniul producției de armament și al proiectelor comune din industria de apărare.

Relațiile rămân marcate de numeroase divergențe

Deși interesul strategic este în creștere, relațiile dintre UE și Turcia continuă să fie afectate de tensiuni politice. În ultimele luni, oficialii europeni au criticat deteriorarea statului de drept, restrângerea libertății presei și presiunile asupra opoziției. Un nou val de critici a apărut după arestarea primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, unul dintre principalii rivali politici ai lui Erdoğan.

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că, înaintea summitului NATO, autoritățile turce au reținut aproximativ 200 de persoane în cadrul unor operațiuni de securitate. Eurodeputați europeni avertizează că apropierea dintre Bruxelles și Ankara nu poate avea loc în detrimentul valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

Dosarul apărării, principalul subiect al discuțiilor

Unul dintre cele mai importante puncte de pe agenda întâlnirii îl reprezintă cooperarea în domeniul apărării. Turcia speră să participe mai activ la programul european SAFE, fondul de 150 de miliarde de euro destinat consolidării industriei de apărare europene. Totuși, opoziția Greciei și Ciprului limitează în prezent accesul Ankarei la proiectele finanțate prin acest mecanism.

Înaintea cinei oficiale, Ursula von der Leyen a declarat, în marja summitului NATO, că există „o oportunitate largă pentru o cooperare foarte apropiată” între Uniunea Europeană și Turcia, fără a oferi însă detalii privind viitoarele proiecte comune.

Umbra incidentului „Sofagate”

Întâlnirea readuce în atenție și episodul devenit celebru în 2021, când Ursula von der Leyen a rămas fără loc la reuniunea oficială cu Recep Tayyip Erdoğan și fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel. Incidentul, cunoscut drept „Sofagate”, a provocat un scandal diplomatic și a fost interpretat drept o lipsă de respect față de șefa Comisiei Europene. Întrebat despre acest episod înaintea noii vizite, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a răspuns ironic că, de această dată, participanții „vor sta la masa de cină, așa cum este normal”.

O relație care pendulează între pragmatism și valori

Diplomații europeni consideră că întâlnirea de la Ankara ar putea marca începutul unei relații mai pragmatice între Uniunea Europeană și Turcia, determinată în mare măsură de noile provocări de securitate. Totuși, oficialii europeni insistă că orice apropiere trebuie să fie însoțită de progrese concrete în privința respectării statului de drept, a libertăților fundamentale și a standardelor democratice, condiții considerate esențiale pentru evoluția relației dintre Bruxelles și Ankara.