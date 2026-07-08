Summitul NATO de la Ankara | Liderii europeni încearcă să îl convingă pe Trump să își reafirme angajamentul față de alianță

Miercuri are loc principala sesiune a summitului NATO de la Ankara, după dineul de marți seară al liderilor alianței. Întâlnirea are loc într-un context tensionat, marcat de noile critici ale lui Donald Trump la adresa Alianței Nord-Atlantice.

Trump pune presiune pe aliații europeni

Trump a ajuns marți în capitala Turciei și a spus că ar fi putut boicota summitul, dacă nu ar fi fost prietenia sa cu gazda reuniunii, președintele Recep Tayyip Erdogan. Liderul american nu a exclus nici noi retrageri de trupe americane din Europa.

NATO a încercat să arate că statele europene țin cont de cererile lui Trump privind creșterea cheltuielilor de apărare și reducerea dependenței de SUA. Alianța a anunțat mai multe acorduri pentru armament, în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari.

Trump, care a criticat dur NATO atât în primul, cât și în al doilea mandat, a spus că este „foarte dezamăgit” de alianță. El a afirmat că Statele Unite nu au fost „tratate bine” în timpul războiului cu Iran.

„De ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt alături de noi? Noi am fost întotdeauna alături de ei”, a spus Trump, marți, într-o apariție alături de Erdogan.

Președintele american a acuzat statele europene că nu au permis forțelor SUA să folosească spațiul lor aerian și bazele de pe teritoriul lor în timpul războiului.

Oficialii europeni spun însă că, în mare parte, și-au respectat angajamentele față de forțele americane, deși nu au fost consultați în legătură cu un conflict care le-a afectat economiile și care a fost profund nepopular în Europa.

Trump readuce în discuție controlul asupra Groenlandei

Marți, Trump a spus că relația sa cu Meloni „s-a deteriorat puțin pentru că ea a refuzat să ne ajute” în cazul Iranului. În același timp, el a descris-o drept „o persoană drăguță”.

Oficialii italieni au încercat în ultimele zile să pună capăt disputei.

Trump a mai spus că Groenlanda, teritoriu semiautonom al Danemarcei, stat membru NATO, ar trebui să fie controlată de Statele Unite.

Câteva ore mai târziu, tot la Ankara, premierul danez Mette Frederiksen a spus că se așteaptă ca aliații să respecte suveranitatea Regatului Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare.

Declarația summitului reafirmă angajamentul față de apărarea colectivă

Cei 32 de lideri NATO s-au întâlnit marți seară la un dineu, însă principala sesiune a summitului are loc miercuri.

Ambasadorii tuturor statelor membre NATO au aprobat o declarație a summitului care reafirmă un „angajament de nezdruncinat” față de apărarea colectivă. Declarația va fi însă publicată doar după ce va fi aprobată de lideri.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra statelor europene să își crească cheltuielile pentru apărare și să își asume principala responsabilitate pentru apărarea convențională a Europei. În același timp, Washingtonul încearcă să își mute atenția militară către Indo-Pacific.

Liderii europeni spun că lucrează pentru a-și asuma un rol mai mare în securitatea continentului. Ei cer însă ca tranziția să fie previzibilă și ordonată, pentru a evita eventuale breșe de apărare care ar putea fi exploatate de Rusia.

Oficialii europeni speră că relația bună a lui Trump cu Erdogan și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, va ajuta la reducerea tensiunilor de la summit.