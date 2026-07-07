Trump și-a schimbat din nou tonul față de Meloni: O descrie drept o „persoană drăguță”. Ce acuzații îi aduce în schimb

Președintele american Donald Trump a descris-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, drept „o persoană drăguță”, după ce anterior a ironizat-o, într-o postare pe Truth Social, spunând că ea „are nevoie de un ordin de restricție”.
„Este o persoană drăguță, de fapt”, a spus Trump în fața presei înaintea deschiderii summitului NATO.
Pe de altă parte, el a criticat-o pe Meloni pentru faptul că nu a oferit sprijin în conflictul SUA-Iran împotriva Iranului.
„Ea a refuzat să se implice, așa că relația mea cu ea s-a deteriorat puțin. Îîmi place de ea. (…) dar cred că a făcut o greșeală”, a adăugat Trump.
Tensiunile și schimburile de replici dintre Trump și Meloni au început în acest an, când președintele american l-a criticat pe Papa Leon pentru poziția pe care o are față de războiul din Iran. La momentul respectiv, Meloni a luat apărarea Suveranului Pontif, spunând că remarcile lui Trump sunt „inacceptabile”.
În plus, în luna martie, Italia a refuzat să acorde permisiunea ca aeronavele militare americane să aterizeze la o bază aeriană din Sicilia înainte de a se îndrepta spre Orientul Mijlociu, deoarece Washingtonul nu solicitase autorizația prealabilă din partea guvernului de la Roma, scrie Reuters.
Pe lângă acest schimb de replici, relația dintre Trump și Meloni s-a deteriorat și mai mult luna trecută, când liderul de la Casa Albă a declarat pentru postul de televiziune italian La7 că ea l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună la summitul G7 din Franța.
În replică, Meloni a negat acest lucru și l-a acuzat pe Trump că a inventat povestea.
„În ceea ce privește popularitatea mea, faptul că sunt prietena dumneavoastră cu siguranță nu a contribuit la aceasta, și nici nu depinde de relația mea cu dumneavoastră. Popularitatea mea nu este treaba dumneavoastră. Vă sugerez să vă concentrați asupra propriei dumneavoastră popularități”, a spus Meloni la momentul respectiv.
În plus, ea a mai transmis, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, că este consternată de comportamentul președintelui american față de aliați.