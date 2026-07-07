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Trump și-a schimbat din nou tonul față de Meloni: O descrie drept o „persoană drăguță”. Ce acuzații îi aduce în schimb

Președintele american Donald Trump și-a schimbat tonul față de premierul italian Giorgia Meloni, despre care a spus că este „de fapt, o persoană draguță”. Cu o zi înainte însă, liderul de la Casa Albă a ironizat-o pe Meloni, spunând că ea „are nevoie de un ordin de restricție”.
Trump și-a schimbat din nou tonul față de Meloni: O descrie drept o „persoană drăguță”. Ce acuzații îi aduce în schimb
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
07 iul. 2026, 19:48, Știri externe
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Președintele american Donald Trump a descris-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, drept „o persoană drăguță”, după ce anterior a ironizat-o, într-o postare pe Truth Social, spunând că ea „are nevoie de un ordin de restricție”.

„Este o persoană drăguță, de fapt”, a spus Trump în fața presei înaintea deschiderii summitului NATO.

Pe de altă parte, el a criticat-o pe Meloni pentru faptul că nu a oferit sprijin în conflictul SUA-Iran împotriva Iranului.

„Ea a refuzat să se implice, așa că relația mea cu ea s-a deteriorat puțin. Îîmi place de ea. (…) dar cred că a făcut o greșeală”, a adăugat Trump.

Tensiuni între Trump și Meloni

Tensiunile și schimburile de replici dintre Trump și Meloni au început în acest an, când președintele american l-a criticat pe Papa Leon pentru poziția pe care o are față de războiul din Iran. La momentul respectiv, Meloni a luat apărarea Suveranului Pontif, spunând că remarcile lui Trump sunt „inacceptabile”. 

În plus, în luna martie, Italia a refuzat să acorde permisiunea ca aeronavele militare americane să aterizeze la o bază aeriană din Sicilia înainte de a se îndrepta spre Orientul Mijlociu, deoarece Washingtonul nu solicitase autorizația prealabilă din partea guvernului de la Roma, scrie Reuters. 

Disputa privind fotografia

Pe lângă acest schimb de replici, relația dintre Trump și Meloni s-a deteriorat și mai mult luna trecută, când liderul de la Casa Albă a declarat pentru postul de televiziune italian La7 că ea l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună la summitul G7 din Franța.

În replică, Meloni a negat acest lucru și l-a acuzat pe Trump că a inventat povestea.

„În ceea ce privește popularitatea mea, faptul că sunt prietena dumneavoastră cu siguranță nu a contribuit la aceasta, și nici nu depinde de relația mea cu dumneavoastră. Popularitatea mea nu este treaba dumneavoastră. Vă sugerez să vă concentrați asupra propriei dumneavoastră popularități”, a spus Meloni la momentul respectiv.

În plus, ea a mai transmis, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, că este consternată de comportamentul președintelui american față de aliați.

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