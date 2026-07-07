Trump reafirmă că Groenlanda „ar trebui să fie sub controlul SUA”, dar recunoaște un lucru

Donald Trump, președintele SUA, a reiterat marți, la Ankara, că Groenlanda trebuie să se afle sub control american, nu danez, menționând că teritoriul are o importanță strategică pentru securitatea SUA.

„Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca”, a spus Trump despre Groenlanda, în declarațiile făcute reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.

Liderul de la Casa Albă a continuat să susțină că Danemarca nu a investit suficient în Groenlanda și a avertizat că poziția insulei o face din ce în ce mai importantă, pe măsură ce Beijingul și Moscova își extind prezența în Arctic.

În plus, Trump a afirmat că problema controlului asupra Groenlandei a afectat relațiile Statelor Unite cu NATO.

„Asta mi-a afectat relația cu NATO, pentru că Groenlanda nu ajută Danemarca. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda, dar aceasta este o zonă importantă pentru Statele Unite și este înconjurată de nave chinezești și rusești, iar asta nu se va întâmpla”, a spus el, potrivit CNN.

Anterior, Trump a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, însă la începutul acestui an, la Forumul Mondial de la Davos, și-a schimbat poziția, pledând pentru un acord-cadru pe termen lung.