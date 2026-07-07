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Trump reafirmă că Groenlanda „ar trebui să fie sub controlul SUA”, dar recunoaște un lucru

Președintele american Donald Trump a reiterat marți, la Ankara, că Groenlanda trebuie să fie sub controlul SUA, nu al Danemarcei, motivând că teritoriul este vital din punct de vedere strategic pentru securitatea americană.
Trump reafirmă că Groenlanda „ar trebui să fie sub controlul SUA”, dar recunoaște un lucru
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
07 iul. 2026, 20:28, Știri externe
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Donald Trump, președintele SUA, a reiterat marți, la Ankara, că Groenlanda trebuie să se afle sub control american, nu danez, menționând că teritoriul are o importanță strategică pentru securitatea SUA.

„Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca”, a spus Trump despre Groenlanda, în declarațiile făcute reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.

Liderul de la Casa Albă a continuat să susțină că Danemarca nu a investit suficient în Groenlanda și a avertizat că poziția insulei o face din ce în ce mai importantă, pe măsură ce Beijingul și Moscova își extind prezența în Arctic.

În plus, Trump a afirmat că problema controlului asupra Groenlandei a afectat relațiile Statelor Unite cu NATO.

„Asta mi-a afectat relația cu NATO, pentru că Groenlanda nu ajută Danemarca. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda, dar aceasta este o zonă importantă pentru Statele Unite și este înconjurată de nave chinezești și rusești, iar asta nu se va întâmpla”, a spus el, potrivit CNN.

Anterior, Trump a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, însă la începutul acestui an, la Forumul Mondial de la Davos, și-a schimbat poziția, pledând pentru un acord-cadru pe termen lung.

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