Trump, la Davos, despre Groenlanda: Numai Statele Unite pot garanta securitatea insulei / Va folosi Trump forța pentru preluarea Groenlandei?

Prezent la Forumul de la Davos, Trump a abordat, în discursul său, și subiectul privind Groenlanda, după ce recent și-a intensificat retorica cu privire la acest teritoriu.

„Fiecare aliat NATO are obligația de a-și putea apăra propriul teritoriu. Adevărul este că nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să asigure securitatea Groenlandei, în afară de Statele Unite”, a spus Trump, potrivit Sky News.

Liderul de la Casa Albă a reluat și ideea că Washingtonul are nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională strategică.

„Groenlanda este un teritoriu vast, aproape în întregime nelocuit și nedezvoltat, situat într-o poziție strategică cheie între Statele Unite, Rusia și China, fără apărare. Există atât de multe pământuri rare, iar pentru a le obține, trebuie să treci prin sute de metri de gheață. Nu acesta este motivul pentru care avem nevoie de ele, ci pentru securitatea națională strategică și securitatea internațională”, a mai afirmat Trump.

În plus, președintele american a mai spus că, de fapt, „această insulă enormă și nesigură face parte din America de Nord, la frontiera nordică a emisferei occidentale, și este teritoriul nostru”. (Reamintim faptul că Danemarca a declarat că Groenlanda nu este de vânzare).

Trump: „Nu este nimic greșit” în achiziționarea de teritorii de către SUA

Președintele american Donald Trump și-a continuat discursul spunând că „nu este nimic greșit” în ideea ca SUA să achiziționeze alte teritorii.

„Acesta este motivul pentru care solicit negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite, la fel cum am achiziționat multe alte teritorii de-a lungul istoriei noastre, așa cum au făcut multe națiuni europene. Nu este nimic greșit în asta”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a mai spus că președinții SUA au încercat să cumpere Groenlanda timp de aproape două secole.

„În 2019, Danemarca a declarat că va cheltui peste 200 de milioane de dolari pentru a consolida apărarea Groenlandei. Dar, după cum știți, au cheltuit mai puțin de 1% din această sumă. Nu există niciun semn al Danemarcei acolo. Spun asta cu mare respect pentru Danemarca, al cărei popor îl iubesc [și] ai cărei lideri sunt foarte buni”, a mai afirmat Trump la Davos.

Va folosi sau nu forța pentru preluarea Groenlandei?

În ultima perioadă, Trump a fost întrebat dacă va folosi forța pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, însă nu a oferit un răspuns concret până astăzi.

La Davos, el a afirmat că Statele Unite „nu vor folosi forța” pentru a cuceri Groenlanda, în ciuda faptului că a afirmat că armata sa ar fi „de neoprit”.

„Probabil că nu vom obține nimic, dacă nu decid să folosesc forța și puterea excesivă. Sincer, am fi de neoprit, dar nu voi face asta”, a mai spus Trump.