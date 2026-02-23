Prima pagină » Știri externe » Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Reacția insulei: „Asistența medicală este gratuită pentru cetățeni”

Groenlanda a reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump că va trimite o navă-spital în teritoriul autonom danez. „Noi avem un sistem public de sănătate în care asistența medicală este gratuită pentru cetățeni”, a afirmat premierul Groenlandei.
Groenlanda a anunțat că nu are nevoie de asistență medicală din partea altor țări, o reacție venită după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în acest teritoriu.

La sfârșitul săptămânii trecute, Trump a anunțat, într-o postare pe Truth Social, că va trimite o astfel de navă-spital în Groenlanda, susținând că locuitorii de acolo nu beneficiază de asistența medicală de care au nevoie.

„În colaborare cu fantasticul guvernator al statului Louisiana, Jeff Landry, vom trimite o navă-spital excelentă în Groenlanda pentru a îngriji numeroasele persoane bolnave care nu beneficiază de îngrijire medicală acolo. Este pe drum!!!”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit The Guardian.

Replica Groenlandei

În replică, însă, Groenlanda a refuzat această „ofertă”, spunând că locuitorii primesc îngrijiri medicale gratuite.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat duminică într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Răspunsul nostru este «nu, mulțumim». Ideea președintelui Trump de a trimite o navă-spital americană aici, în Groenlanda, a fost luată în considerare. Dar noi avem un sistem public de sănătate în care asistența medicală este gratuită pentru cetățeni. Nu este așa în Statele Unite, unde costă bani să mergi la doctor”, a scris el în cadrul postării.

Nielsen a mai adăugat faptul că Groenlanda rămâne deschisă cooperării cu SUA, dar a subliniat importanța discutării problemelor în mod direct.

În ultimele luni, președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să achiziționeze Groenlanda din motive de securitate națională. În luna ianuarie, în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a spus că nu va cuceri Groenlanda cu forța, după ce anterior refuzase să excludă această posibilitate.

