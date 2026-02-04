Groenlanda a înregistrat cea mai caldă lună ianuarie din istorie, pe fondul schimbărilor climatice accelerate

Potrivit datelor preliminare ale Institutului Meteorologic Danez, temperatura medie în capitala Nuuk a fost de +0,2 grade Celsius, mult peste media istorică de -7,7 grade Celsius din perioada 1991–2020.

Specialiștii avertizează că Groenlanda se încălzește de patru ori mai rapid decât media globală, un ritm care influențează deja economia locală, mediul natural și perspectivele strategice ale insulei.

Jacob Hoyer, directorul Centrului Național pentru Cercetare Climatică din cadrul Institutului Meteorologic Danez, a declarat că efectele schimbărilor climatice accelerate în Groenlanda sunt „clar vizibile”.

Potrivit acestuia, gheața marină se extinde tot mai puțin spre sud în fiecare iarnă și este considerabil mai subțire chiar și în zonele unde persistă.

Această situație îngreunează utilizarea gheții ca rută de transport, o practică esențială pentru comunitățile locale și pentru activitățile economice tradiționale din Groenlanda.

Pescuitul reprezintă pilonul principal al economiei Groenlandei, contribuind cu aproximativ 23% la produsul intern brut și asigurând 15% din totalul locurilor de muncă, potrivit Statisticilor Groenlandei. Principalele capturi sunt creveții, halibutul și codul.

Încălzirea apelor din jurul Groenlandei riscă să modifice ecosistemele marine și să afecteze resursele piscicole.

„Cel mai probabil va exista un impact asupra industriei pescuitului, însă este prea devreme pentru a evalua amploarea acestuia”, a precizat Hoyer.

Groenlanda și schimbările climatice accelerate, între resurse minerale și tensiuni geopolitice

Interesul strategic pentru Groenlanda a fost evidențiat și de președintele american Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că SUA ar trebui să dețină insula din motive de securitate.

Dincolo de poziția geografică, Groenlanda deține resurse minerale semnificative: un studiu danez din 2023 arată că 25 dintre cele 34 de materii prime critice identificate de Comisia Europeană se regăsesc pe insulă.

Deși exploatarea minieră a fost până acum îngreunată de condițiile dure, birocrație și opoziția comunităților indigene, încălzirea climei ar putea reduce costurile de extracție și transport.

În prezent, însă, multe afaceri locale se confruntă cu incertitudine. Casper Moller, proprietarul unei companii de turism, spune că lipsa zăpezii și a gheții face dificilă organizarea excursiilor cu snowmobilul sau pe schiuri.

„Nu ne rămâne decât să sperăm că va ninge din nou în curând”, a declarat acesta.