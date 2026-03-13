Prima pagină » Meteo » Cum va fi vremea în București în acest weekend? ANM a publicat prognoza pentru Capitală

Prognoza meteo de weekend pentru București anunță vreme frumoasă și temperaturi de până la 16 grade vineri, urmată de o răcire treptată.
Andreea Tobias
13 mart. 2026, 10:23, Știrile zilei

Prognoza București vineri, 13 martie: cer senin și 16 grade

Vremea va fi frumoasă în București vineri. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 16 grade – peste valorile normale pentru această perioadă.

Spre sfârșitul zilei poate apărea nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă a nopții va fi de -1…2 grade.

Sâmbătă, 14 martie: ușoară răcire și cer variabil

Valorile termice scad ușor sâmbătă. Maxima zilei va fi în jurul valorii de 13 grade, iar minimele nopții vor fi de 0…2 grade. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă în a doua parte a nopții. Vântul rămâne slab și moderat.

Duminică, 15 martie: temperaturi normale pentru sezon

Duminică valorile termice continuă să scadă și se apropie de cele normale pentru mijlocul lunii martie. Maxima va fi de aproximativ 11 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pentru întregul interval nu este în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică pentru municipiul București.

