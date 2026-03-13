ANM emite Cod galben de vânt pentru un județ al României. Informare meteo și pentru alte zone din țară

Codul galben de vânt este în vigoare pentru județul Caraș-Severin începând de vineri seară. ANM anunță intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar izolat rafalele pot atinge 65-70 km/h.
Avertizarea este valabilă pe parcursul a aproape două zile, până duminică, 15 martie, la ora 14:00.
Separat de codul galben, ANM a emis o informare meteorologică valabilă între 13 martie, ora 10:00, și 15 martie, ora 20:00. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni:
Cele mai mari viteze sunt așteptate în zonele montane. Pe crestele Carpaților Meridionali și în Munții Banatului, rafalele vor fi de 60-80 km/h.