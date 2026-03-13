Prima pagină » Meteo » ANM emite Cod galben de vânt pentru un județ al României. Informare meteo și pentru alte zone din țară

ANM emite Cod galben de vânt pentru un județ al României. Informare meteo și pentru alte zone din țară

ANM a emis vineri Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabil din 13 martie, ora 18:00, până pe 15 martie, ora 14:00. Rafalele pot ajunge izolat la 65-70 km/h, potrivit avertizării meteorologice.
ANM emite Cod galben de vânt pentru un județ al României. Informare meteo și pentru alte zone din țară
Andreea Tobias
13 mart. 2026, 10:13, Știrile zilei

Codul galben de vânt este în vigoare pentru județul Caraș-Severin începând de vineri seară. ANM anunță intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar izolat rafalele pot atinge 65-70 km/h.

Avertizarea este valabilă pe parcursul a aproape două zile, până duminică, 15 martie, la ora 14:00.

Informare meteorologică pentru mai multe zone din țară

Separat de codul galben, ANM a emis o informare meteorologică valabilă între 13 martie, ora 10:00, și 15 martie, ora 20:00. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni:

  • Sudul Banatului – viteze de 40-45 km/h
  • Nordul Moldovei – viteze de 40-45 km/h
  • Transilvania – intensificări pe arii restrânse
  • Nord-estul Munteniei – afectat începând de duminică, 15 martie

Vânt puternic la munte: rafale de până la 80 km/h

Cele mai mari viteze sunt așteptate în zonele montane. Pe crestele Carpaților Meridionali și în Munții Banatului, rafalele vor fi de 60-80 km/h.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
Gandul
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Zodia care va avea multe probleme de sănătate în primăvara lui 2026: Erupții, oboseală și fluctuații ale tensiunii arteriale
CSID
O marcă românească de electronice a lansat o nouă mașină de oraș
Promotor