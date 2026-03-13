ANM emite Cod galben de vânt pentru un județ al României. Informare meteo și pentru alte zone din țară

ANM a emis vineri Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabil din 13 martie, ora 18:00, până pe 15 martie, ora 14:00. Rafalele pot ajunge izolat la 65-70 km/h, potrivit avertizării meteorologice.