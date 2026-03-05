Prima pagină » Meteo » ANM: cum va fi vremea în București în următoarele două zile. Maxime de până la 16 grade

ANM a emis joi o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00.
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
05 mart. 2026, 10:33, Știrile zilei

Vestea bună: Capitala nu se află sub niciun cod meteorologic în această perioadă.

Joi și noaptea spre vineri: temperaturi peste sezon

Valorile termice vor depăși mediile specifice acestei perioade din an. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va urca la 14-16 grade Celsius. Minimele nopții vor coborî la 1-3 grade.

Vineri în București: cer variabil, fără precipitații

În intervalul 6 martie, ora 08:00 – ora 20:00, cerul va fi variabil. Vântul rămâne slab și moderat. Mercurul va urca până la 12-13 grade Celsius în cursul zilei.

Pentru întreaga perioadă vizată de prognoză, ANM precizează că municipiul București nu se află sub niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

