Prognoza meteo ANM: vânt puternic joi și vineri în Moldova, Muntenia și pe crestele munților

Potrivit prognozei meteo ANM, vântul va avea temporar intensificări de 40-45 km/h joi, în nordul și centrul Moldovei.

Vineri, rafalele se mută în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei, cu viteze similare.

Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor atinge 60-65 km/h.

Avertizarea Cod galben este valabilă vineri, 6 martie, între orele 08:00 și 20:00.

Zonele vizate sunt Moldova și nordul Dobrogei, unde vântul va sufla cu 50-65 km/h.

În Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50…65 km/h.