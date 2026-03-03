Cod galben de ceață în mai multe județe din Muntenia, Oltenia și Moldova

Potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, fenomenul de ceață va determina vizibilitate redusă, sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în mai multe județe din Oltenia, Muntenia, Moldova și de pe litoral.

Pentru zona litoralului a fost emisă o atenționare pentru zona continentală a județului Constanța care include localități precum: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin sau Ostrov. Atenționarea va fi valabilă până la ora 09:00.

În Oltenia, sunt vizate județele Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea și Mehedinți, iar ceața este așteptată să persiste până la ora 09:00.

De asemenea, sudul Munteniei se află sub atenționare, fiind vizate județele Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman în întregimea lor până la ora 09:00.

O atenționare a fost emisă și pentru județul Botoșani, care va afecta localități precum Albești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Hlipiceni, Todireni, Santa Mare, Durnești sau Dobârceni.

În contextul meteo, Centrul INFOTRAFIC a anunțat că „la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile”.

Cu toate acestea, autoritățile au semnalat polei pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 200 și 230. Se intervine cu material antiderapant.

Potrivit autorităților, ceața a fost vizibilă și pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea.

Pe A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud nu sunt raportate probleme de vizibilitate.

„Ceața scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Teleorman și Tulcea, iar în funcție de condițiile locale este favorizată depunerea poleiului”, mai transmite Centrul INFOTRAFIC.