Vremea în București. ANM anunță precipitații până la mijlocul săptămânii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în București vor fi precipitații până la mijlocul săptămânii. Meteorologii spun că este vorba despre ploi. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale ale perioadei.
Conform ANM, până marți, la ora 8.00, „vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic”. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora treptat, iar trecător vor fi posibile ploi slabe după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad. Spre sfârșitul intervalului se va forma ceață.

În intervalul marți, ora 8.00-miercuri, ora 8.00, cerul va avea înnorări și trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice se vor menține apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Astfel temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar minima de -1…0 grade, a adăugat ANM.

Miercuri, până la ora 22.00, valorile termice se vor situa în continuare în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi condiții pentru precipitații slabe mixte spre seară și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, a precizat ANM.

