ANM: Atenționare de vânt puternic în Transilvania. Rafalele ar putea ajunge până la 80 km/h

Județul Mureș se va afla sub un Cod portocaliu de vânt până la ora 21:00. Conform meteorologilor, rafalele vor putea ajunge să bată cu viteze de 70–80 km/h și vor viza localitățile Brâncovenești, Deda, Reghin, Batoș, Râciu, Aluniș, Lunca, Solovăstru, Breaza, Vătava, Rușii-Munți, Suseni, Ideciu de Jos, Fărăgău, Crăiești și Cozma.

De asemenea, localității Sovata, Gurghiu, Gornești, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Aluniș, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Răstolița sau Rușii-Munți, tot din județul Mureș se vor afla sub incidența unui Cod galben până la miezul nopții.

Județele Covasna și Harghita vor fi afectate de un Cod galben valabil până la miezul nopții. Atenționarea va viza atât zona depresionară din Covasna, cât și din Harghita, iar vântul va sufa cu viteze de 50-70 de km/h.

Din Covasna vor fi afectate mai multe localități, printre care Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat sau Brețcu, iar din Harghita vor fi afectate localitățile Gheorgheni, Ditrău, Tulgheș, Subcetate, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate sau Voșlăbeni.