Țările UE trimit avioane pentru evacuarea pasagerilor aflați pe nava afectată de un focar de hantavirus

Nava de croazieră MV Hondius va ancora în apropierea insulei Tenerife duminică dimineața, iar țările s-au pregătit să-și evacueze cetățenii cu zboruri speciale.

Franța, Germania, Belgia, Irlanda și Țările de Jos vor trimite avioane pentru a-i repatria pe cei de pe nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus.

În plus, Uniunea Europeană va trimite două avioane suplimentare pentru restul cetățenilor europeni, a anunțat ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, în cadrul unei conferințe de presă la Madrid, scrie POLITICO.

Marea Britanie și SUA pregătesc avioane și planuri de urgență pentru cetățenii din țări din afara UE, care nu pot asigura zboruri de repatriere.

Nava nu va acosta

Nava de croazieră va ancora în largul insulei Tenerife, fără a acosta. Pasagerii navei vor fi transportați cu feribotul către portul industrial din Granadilla, apoi transportați în „vehicule sigilate și păzite, printr-un coridor complet izolat”, înainte de a fi repatriați direct în țările lor de origine, potrivit directorului general al OMS.

În acest moment, nicio persoană care se află la bordul navei Hondius nu prezintă simptome ale virusului.

Hantavirusul se răspândește de obicei prin inhalarea excrementelor de rozătoare contaminate și nu se transmite ușor între oameni. Cu toate acestea, tulpina Andes, detectat în focarul de pe vasul de croazieră, se poate răspândi între oameni în cazuri rare. Simptomele apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.

Potrivit ultimului bilanț comunicat de OMS, sunt șase cazuri confirmate cu varianta Andes a hantavirusului, precum și două cazuri probabile.