„Posibilă” explozie a unei ambarcațiuni în apropiere de Miami Beach. Cel puțin 11 persoane au ajuns la spital

Cel puțin 15 persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unei „posibile” explozii a unei ambarcațiuni în apropiere de Miami Beach.

Concret, este vorba despre o ambarcațiune charter care se afla în Biscayne Bay, lângă bancul de nisip Haulover, când a avut loc o explozie la bord, potrivit informațiilor preliminare furnizate de Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida, scrie The New York Times.

Agenția Miami-Dade Fire Rescue a anunțat că echipajele de urgență au intervenit rapid în urma producerii incidentului. De asemenea, Paza de Coastă a SUA s-a numărat printre echipajele de urgență care au intervenit la fața locului.

Peste douăzeci de unități de salvare au intervenit la incident în jurul orei locale 12:48 și „au găsit mai mulți pacienți care aveau nevoie de îngrijiri medicale”, a declarat Miami-Dade Fire Rescue într-un comunicat.

Potrivit Reuters, momentan, 11 persoane au fost transportate la spital. Nu se cunosc detalii suplimentare privind starea celor răniți, iar autoritățile nu au dezvăluit cauza incidentului.