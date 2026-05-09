Femeia internată într-un spital din Alicante din cauza suspiciunii de hantavirus a ieșit negativă la testul PCR. Ce urmează

Femeia în vârstă în 32 de ani, internată într-un spital din Alicante, Spania, din cauza suspiciunii de hantavirus, care s-a aflat în același avion cu femeia decedată la Johannesburg (Africa de Sud), a ieșit negativă la testul PCR efectuat de Centrul Național de Microbiologie.

Acest lucru a fost confirmat pentru El Economista de surse din cadrul Ministerului Sănătății din Spania. În continuare, „în conformitate cu protocolul stabilit”, ea va fi supusă unui al doilea test PCR în următoarele 24 de ore. În cazul în care acest test iese pozitiv, ea ar urma să fie transferată la Spitalul Gómez Ulla din Madrid.

Femeia din Spania prezintă simptome respiratorii ușoare, iar vineri, secretarul de stat pentru sănătate din Spania, Javier Padilla, a precizat că aceasta stătea cu două rânduri în spatele pasagerului infectat în timpul zborului. Contactul dintre cei doi a fost scurt, pasagerul aflându-se la bord pentru o perioadă limitată, conform Reuters.

Între timp, autoritățile regionale din Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.