Focarul de hantavirus se extinde: Spania anchetează un caz suspect legat de nava MV Hondius

Femeia din Spania prezintă simptome respiratorii ușoare și a fost transferată la un spital din orașul Alicante. Rezultatele testelor sunt așteptate în 24-48 de ore, potrivit departamentului regional de sănătate din Valencia.

Secretarul de stat pentru sănătate din Spania, Javier Padilla, a precizat că femeia stătea cu două rânduri în spatele pasagerului infectat în timpul zborului. Contactul dintre cei doi a fost scurt, pasagerul aflându-se la bord pentru o perioadă limitată, conform Reuters.

Autoritățile regionale din Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.

Focarul de pe MV Hondius a fost asociat cu tulpina Andes a hantavirusului. E o variantă care se poate transmite de la om la om în cazuri rare, de obicei doar după contact strâns.